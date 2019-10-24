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Çavuşköy'ün içme suyu şebekesi yenilendi

Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, Çavuşköy'ün içme suyu şebekesinin yenilendiğini belirtti.

24.10.2019 15:22Çavuşköy'ün içme suyu şebekesi yenilendi
Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, Çavuşköy'ün içme suyu şebekesinin yenilendiğini belirtti.

Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyün içme suyu şebekesinin çok eski olduğunu ve birçok bölümde yaşanan çatlaklar nedeniyle, su kaybı meydana geldiğini ifade etti.
Bir çok köyde şebeke yenileme çalışması yapıldığına değinen Kayhan, "Bu köyümüzün içme suyu şebekesi oldukça eski ve asbestli borularla döşenmişti. Gerek sağlık açısından zararlı olması ve gerekse şebekenin eskiyerek yer yer çatlaklar oluşması dolayısıyla, değiştirilmesi gerekiyordu. Şebekenin tarım arazisi içinden geçen bin metrelik kısmı, daha uygun bir hat üzerinden köye verildi. 110'luk kangal borularla yapılan çalışmalar, yaklaşık bir hafta sürdü şebekenin tamamını yeniledik." dedi.

Çavuşköy, Sorgun, Kayhan, Güncel

Kaynak: AA

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