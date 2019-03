Çavuşoğlu: 17 Ülkeyle Serbest Ticaret Anlaşması İçin Müzakere Ediyoruz (2)

Kaynak: DHA

'ESAS YAPILMASI GEREKEN ŞEY VİZELERİ KALDIRMAK'Ticarette iş insanlarının da önlerinde engellerin bulunduğunu kaydeden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, esas yapılması gereken şeyin vizeleri kaldırmak olduğunu belirtti. Bugüne kadar 70 ülke vizelerin kaldırıldığını söyleyerek, "Halen vize konusunda sıkıntı yaşadığımız ülkeler var, Rusya bunlardan bir tanesiydi. Tamamen vizelerin kaldırılması için çalışmalara başladık. Diğer taraftan hepimizin beklediği Schengen bölgesine vizesiz seyahat hakkı elde etmek için çok çalışıyoruz. 72 kriter vardı, 66 tanesi tamamlandı. 6 kriterin her biri için çalışma grubu oluşturduk. Avrupa Birliği sözünde durursa ki bu konuda her zaman bir soru işareti oluyor maalesef onlardan kaynaklanan bir sebeple, biz önümüzdeki süreçte inşallah vize serbestisini elde edeceğiz. Schengen bölgesinde vize serbestisini elde ettikten sonra birçok ülkeye vizesiz gitme hakkını da elde edeceğiz çünkü birçok ülke bu kriterlere bakıyor. Bu esasen Gümrük Birliği için de geçerli. Gümrük Birliği anlaşmasının modernizasyonu diğer ülkelerle serbest ticaret anlaşması kadar önemlidir" dedi.'AB'NİN ENGELLER ÇIKARACAĞINI DA ADIMIZ GİBİ BİLİYORUZ'Şu an üzerinde çalıştıkları yargı reformu stratejisinin çok kapsamlı bir reform olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda yaptığımız çalışmalar neticesinde bu reform paketi çok büyük ses getirecektir. Ama biz her şeyi yapsak da Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu şartlardan ve siyasi kaygılardan dolayı engeller çıkaracağını da adımız gibi biliyoruz ve Avrupa Birliği'ne şunu söylüyoruz, biz müzakere etmeye hazırız. Açılış kriterlerini karşılayamıyorsak açma, bizimle müzakereye başlama. Kapanış kriterlerini yerine getiremiyorsak da kapatma. Bundan daha net açık çek olabilir mi, daha iyi samimiyet olabilir mi? Olamaz. Son derece samimi konuşuyoruz. Karşılayamıyorsak söyle, ama siyasi engel de çıkarma" diye konuştu.'ÜLKEMİZE YATIRIMLARI GETİRMEMİZ LAZIM'Bakan Çavuşoğlu sözlerini ise şöyle noktaladı:"Gümrük Birliği anlaşmasının bir amacı da diğer üçüncü ülkeler ile Avrupa Birliği serbest ticaret anlaşması imzaladığı zaman geçmişte Gümrük Birliği anlaşması gereği o üçüncü ülkeden gelen ürünlere biz gümrüğü sıfırlıyoruz ama o üçüncü ülke bizim ürünlerimize gümrüğü sıfırlamıyor. Bu bir adaletsizliktir. Avrupa Birliği'nin serbest ticaret anlaşmasını imzaladığını gün üçüncü ülkelere de bizim ürünlerimiz vizesiz şekilde gidecektir. Türkiye'nin yurtdışında yatırım yapması önemli de, küresel sermayenin de ülkemize gelmesi önemli. Türkiye'de yatırım yapılması için çok çalışıyoruz. Ülkemize yatırımları getirmemiz lazım. Çok şükür son 17 yılda çok büyük mesafe kat ettik. 2002-2018 arasında 200 milyar dolar küresel sermaye doğrudan ülkemize gelmiştir. Türkiye'nin sunduğu çok önemli fırsatlar var. Bundan sonraki süreçte de hayata geçireceğimiz projeler var. Bugün kriz yönetiminde sadece Suriye'de değil arabuluculukta Türkiye çok etkin bir ülke oldu ve girişimci politikamızın yanında insani dış politikamızla da dünyada çok saygın bir ülke olduk. İnsani yardımlarda rakam olarak bu alanda birinci sıraya yükseldik. Bu da bizim insanımızın vicdani karakterinin yansımasıdır."Berktuğ ÖNCÜ, Muammer İRTEM/ BURSA,