Haberler » Güncel » Haber

Çavuşoğlu, 4'lü bakanlar toplantısı'na katıldı

ABD'nin New York kentinde Türkiye, Irak, Ürdün ve Lübnan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla Suriyeli Sığınmacılar 4'lü Bakanlar Toplantısı gerçekleştirildi.

24.09.2019 16:12Çavuşoğlu, 4'lü bakanlar toplantısı'na katıldı
ABD'nin New York kentinde Türkiye, Irak, Ürdün ve Lübnan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla Suriyeli Sığınmacılar 4'lü Bakanlar Toplantısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Hüseyin el Safadi ve Lübnan Dışişleri Bakanı Cebran Basil katıldı. Suriyeli sığınmacıların en çok bulunduğu ülke bakanlarının bir araya geldiği toplantıda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yapılan çalışmalar ve Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluşturma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Basına kapalı devam eden toplantıda Suriyeli sığınmacılarla ilgili gelecekte neler yapılabileceği görüşüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------------------
-4 Bakanın birlikte görüntüleri
-Toplantıdan görüntüler
-Çavuşoğlu'nun bakanlara bilgi vermesi



Lübnan, Ürdün, Irak, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:50 Küçükçekmece'de marketten hırsızlık kamerada
18:50 Alman Parlamentosunda, Türk Dostluk Grubu başkanlığına PKK destekçisinin seçilmesi
18:50 Trump : "İran halkı yoksulluğu azaltan bir hükümeti hak ediyor" - "ABD kalıcı düşmanlara asla...
18:49 Silivri'deki depremin avcılar'daki binada çatlaklar oluşturdu iddiası
18:49 Dha yurt bülteni-17
18:48 Erdoğan: "Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın mahkeme salonunda çırpınarak ölmesi ve ailesinin...
18:48 Erdoğan: "İran'ın faaliyetleriyle ilgili tartışmaların ve bu ülkeye yönelik tehditlerin bir an önce...