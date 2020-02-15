Haberler » Güncel » Çavuşoğlu, 56. Münih Konferansı'nda - Haber

Çavuşoğlu, 56. Münih Konferansı'nda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih'te gerçekleştirilen 56. Münih Güvenlik Konferansı'nın yapılacağı binaya geldi.

15.02.2020 12:45 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:45Çavuşoğlu, 56. Münih Konferansı'nda
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'te gerçekleştirilen 56. Münih Güvenlik Konferansı'nın yapılacağı binaya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği 'nın Münih şehrinde konferansın yapılacağı binaya geldi. Dün gece geç saatlerde Münih'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass'la ikili görüşme yaparak 56. Münih Güvenlik Konferansı temaslarına başlayacak. Bakan Çavuşoğlu'nun yirminin üzerinde ikili görüşme yapması ve MSC'de bugün öğle saatlerinde panelde konuşma yapması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 27-29 Mart tarihleri arasında 'da düzenlenecek olan "Antalya Diplomasi Formu" konulu panelde Türkiye'nin dış politikası konulu bir konuşma yapması bekleniyor. - MÜNİH

Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Almanya, Münih, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
10:24  The Divergent Series: Allegiant filmi konusu nedir? The Divergent Series: Allegiant oyuncuları ve The Divergent Series: Allegiant özeti!
10:24  Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları ve Oflu Hoca'nın Şifresi özeti!
15.02.2020 13:01:26