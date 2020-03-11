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Çavuşoğlu: AB ile yeni bir yol haritası üzerinde çalışacağız, 17 Mart'ta üçlü görüşme olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel ziyaretinin hemen ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Anadolu Ajansı'nın Editör Masası programına konuk oldu; Suriye ve göç krizine yönelik soruları cevapladı.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Çavuşoğlu: AB ile yeni bir yol haritası üzerinde çalışacağız, 17 Mart'ta üçlü görüşme olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel ziyaretinin hemen ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Anadolu Ajansı'nın Editör Masası programına konuk oldu; Suriye ve göç krizine yönelik soruları cevapladı. Çavuşoğlu, "Yeni bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan ise Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile 17 Mart tarihinde İstanbul'da bir araya geleceğini belirtti.


Çavuşoğlu: Yeni bir yol haritası üzerinde anlaşmaya çalışacağız


Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği ile yeni bir yol haritası üzerinde çalışacağız. Anlaşmayı ümit ediyoruz. Bugünün şartları 2016'daki göçmenlerin ihtiyaçlarından farklı. Yeni şartlar çerçevesinde neler yapabiliriz bunları konuşacağız. 2016'da İdlib durumu yoktu, Barış Harekatı veya Zeytin Dalı da yok. Şimdi oralar güvenli bölge oldu. Göçmenlerin bu bölgelere gönüllü olarak gönderilmesi için neler yapılması gerekiyor, bunlar konuşulmalı." dedi.

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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı, Dünya

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