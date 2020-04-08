Çavuşoğlu AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Varhelyi ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile telefon görüşmesi yaptı.
08.04.2020 23:34 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:34
Varhelyi ile telefon görüşmesini Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, "AB üyesi ülkeler ile aday ülkeler yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ortak mücadele etmeli. Sağlık, ticaret ve ulaştırma konularında Türkiye ile AB arasındaki iş birliğini artırmalıyız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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