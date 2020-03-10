Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Çavuşoğlu: AB'nin verdiği sözleri tutmadığı açık - Ekonomi

Çavuşoğlu: AB'nin verdiği sözleri tutmadığı açık

18 Mart Mutabakatı'nın vize serbestisinden sığınmacıların gönüllü geri dönüşünün sağlanmasına ve terörle mücadeleden AB'ye üyelik sürecinin hızlandırılmasına kadar birçok konuyu kapsadığını belirten Çavuşoğlu, "Bugüne kadar AB'nin özellikle verdiği sözleri tutmadığı açık." diye konuştu.

10.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:08
Çavuşoğlu: AB'nin verdiği sözleri tutmadığı açık
18 Mart Mutabakatı'nın vize serbestisinden sığınmacıların gönüllü geri dönüşünün sağlanmasına ve terörle mücadeleden AB'ye üyelik sürecinin hızlandırılmasına kadar birçok konuyu kapsadığını belirten Çavuşoğlu, "Bugüne kadar AB'nin özellikle verdiği sözleri tutmadığı açık." diye konuştu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Avrupa Birliği, Ekonomi
Paylaş

Manşet 

Haberler

Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor Ekonomi
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek Ekonomi
Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi Ekonomi
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk Ekonomi
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Ekonomi
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün Ekonomi
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü Ekonomi
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü