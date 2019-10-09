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Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı.

09.10.2019 23:26Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Pompeo, telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Bakan Çavuşoğlu, daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüşerek, Türkiye'nin güney sınırındaki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi vermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Güncel

Kaynak: AA

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