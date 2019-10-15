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Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı.

15.10.2019 15:34Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Pompeo telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığı 9 Ekim'de de Pompeo ile telefonda görüşmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Güncel

Kaynak: AA

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