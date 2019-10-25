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Çavuşoğlu: abd'nin teröristle görüşmesi kabul edilemez

Çavuşoğlu: ABD'nin teröristle görüşmesi kabul edilemezAzerbaycan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'nde, 'Hakkında kırmızı bültenle arama olan biriyle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez.

25.10.2019 14:05
Çavuşoğlu: ABD'nin teröristle görüşmesi kabul edilemez
Azerbaycan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'nde, 'Hakkında kırmızı bültenle arama olan biriyle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Biz bunları bir nota ile ABD'ye bildirdik' açıklamasında bulundu.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG'li terörist Mazlum Kobani ile ABD'nin görüşmesinin 'kabul edilemez' olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, 'Mazlum Kobani bir teröristtir. Hakkında kırmızı bültenle arama olan biriyle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Biz bunları bir nota ile ABD'ye bildirdik' sözlerini kullandı.
Çavuşoğlu: abd'nin teröristle görüşmesi kabul edilemez

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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