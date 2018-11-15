Çavuşoğlu: Akpm'deki Aşırı Sol Milletvekilleriyle Dağdaki PKK'lıların Ne Farkı Var

15 Kasım 2018 Perşembe 15:16



15 Kasım 2018 Perşembe 15:16

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki (AKPM) bazı grupları sert dille eleştirdi. Bu grupların terör örgütü PKK ile aynı düşüncede olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde aşırı sol gruptaki milletvekilleriyle, dağdaki PKK'lıların ne farkı var" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi'nin (AÜ) akademik yılının ilk ders programında konuştu. AÜ Atatürk Konferansı Salonu'ndaki törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. İlk ders konusunda dışişlerini anlatan Mevlüt Çavuşoğlu, dünyanın geçiş döneminde olduğunu kaydetti. Bir taraftan küreselleşme yaşandığını belirten Çavuşoğlu, bir taraftan mikro milliyetçiliğin arttığını söyledi. Çavuşoğlu, "Bir taraftan AB gibi kuruluşlar siyasi birlik olmak için kafa yorarken, diğer taraftan bölünmeler, küçülmeler buna benzer eğilimler görüyoruz. Bir taraftan çok taraflılık ve etkin çok taraflılık için kafa yoranlar var, bir taraftan ABD'nin son günlerde başlattığı tek merkezli politikalar ve bunun yansımaları var. Biz Türkiye olarak çok taraflılığa inanıyoruz, etkin çok taraflılığa inanıyoruz. Tüm bu gelişmeleri iyi takip edebilirsek, bir taraftan yaşanan sorunlara çözüm bulabiliriz, diğer taraftan önümüze çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirebiliriz" dedi.'TERÖRİSTLERİN İDEOLOJİSİNİ DE YOK ETMEK GEREKİYOR'Tek kutuplu bir dünyaya doğru eğilim olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Bu politikalar ne kadar başarılı olacak, göreceğiz. İran'a yönelik yaptırımlar, bunlardan birisi. Kur savaşları var. Tek tarafla politikalar mı başarılı olacak, yoksa etkin çok taraflılığı savunanlar mı başarılı olacak, önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bu yaşadığımız sorun esasen siyasi düzeyde, ekonomik düzeyde yaşadığımız bir sorundur, günlük hayatımızda halkların ve bireylerin karşı karşıya kaldığı sorunlar var. Örneğin terörle mücadele, sahadaki mücadele ile masada mücadele nasıl yapılır? Teröristlerin ideolojisini de yok etmek gerekiyor. Ülkelerin ya da istihbarat örgütlerinin terör örgütlerini başka ülkeler için nasıl kullandığını görmeye başladık. DEAŞ'tan birçok terörist öldürüldü, ailesi ortada kaldı. Bunlara nasıl sahip çıkacağız, topluma nasıl kazandıracağız, çözmemiz lazım. Böyle bir terör örgütünün İslamı kullanması bizim için sakıncalı, İslam düşmanlığını tetikleyen bir durum. Bu terörün İslam ile ilgisi olmadığını anlatmak bize düşüyor. Kendilerinden biri teröre karıştığında Yahudi ya da Hristiyan terörist demiyor" diye konuştu.AVRUPA'DAKİ AŞIRI SOL PARTİLERE ELEŞTİRİBatıda Türkiye düşmanlığının tetiklediği teröre eğilim verme dışında, ideolojilerin üstün geldiğini gördüklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:"Benim ideolojimi savunan herkes iyidir mantığı var. Bizde de daha cemaat denilen FETÖ var. Ülkemizde insanların dinini sömürmeye çalışan, en son seçimlerde de gördük, onların bünyesinde olsun, ister hırsız, ister tecavüzcü kim olursa olsun onlara göre o çok iyi insandır. Avrupa'daki aşırı soldaki partiler de kim olursa olsun, ister PKK, ister DHKP-C onlara göre bu terör örgütleri son derece haklıdır. Benim hiçbir ideoloji ile problemim yok, hepsine katılmasam da saygım var. İdeolojilerinizi, fikirlerinizi parti kurarsınız, sivil toplum örgütü kurarsınız, halka anlatırsınız, destek bulursanız ayakta kalırsınız. Destek bulamıyorsanız o zaman halk nezdinde kabul edilebilir değilsinizdir. Elime silah alıp ideolojimi öyle savunacağım, hele hele Kürtlerin hakkını savunacağım diye yola çıkarsanız o zaman başka. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde aşırı sol gruptaki milletvekilleriyle dağdaki PKK'lıların ne farkı var. Biz aşırıcılığın hepsine karşıyız. Aşırıcılıkla mücadeleyi nasıl yapacağız. Bu trendi tersine nasıl çevireceğiz? Eğer biz bu trendi tersine çeviremezsek 2'nci Dünya Savaşı öncesi tabloya doğru önce Avrupa gider, sonra dünya gider."'BATILILAR EN İYİ SURİYELİYİ İSTİYOR'Son yıllarda yaşanan göç akımlarını da değerlendiren Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, göçmenlerin evini terk etme nedeninin sorunun kökü olduğunu kaydetti. İkinci Dünya Savaşı'ndan daha fazla insanın bugün evini terk etmek zorunda kaldığını anlatan Çavuşoğlu, "Gittiği yerlerde karşı karşıya kaldığı sorunlara bakın. Batılı ülkeler bizden gönüllülük esası Suriyelileri alıyor. Almadan önce bilgi istiyor. Hangi dinden, ırktan, eğitimi ne, en kalitelisini seçeyim diyor. Biz de manava gideriz en iyi meyveyi, sebzeyi seçeriz. Kurban bayramında da kurbanı dişine bakıp seçeriz. Bunlar insana bu muameleyi yapıyor" dedi.'AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERİN AVUKATI TÜRKİYE'Suriye'de iki bölgeyi teröristlerden temizlediklerini dile getiren Çavuşoğlu, İdlib muhtırası ile de insanların bu bölgeye dönmeye başladığını aktardı. Bugün Avrupa'nın demokrasiye bakış açısında da çok ciddi sorunlar olduğunu aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:"Sıkıntı Afrika'da ya da Türkiye'de olursa tepki farklı, Avrupa'nın göbeğinde olursa hiçbir ses yok, destek var. Bunun da kılıfını bulmuşlar, dayanışma. Niçin dayanışma olur, zor günlerde dayanışma olur. İşlenen suçlara karşı birbirini destekleme, dayanışma kavramı içine girmez. Bu ikilemleri mutlaka yenmemiz lazım. Dünyanın en az gelişmiş ülkelerinin sorunlarını her platformda taşıyan ülke Türkiye'dir. Az gelişmiş ülkelerin Birleşmiş Milletler'deki tek avukatı vardır, o da Türkiye'dir.'AVRUPA'NIN KIYISINDA DEĞİL, ÖZÜNDEYİZ'ABD ile Türkiye'nin yaşadığı sorunların sebebinin belli olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, ABD'nin terör örgütleri PKK ve PYD'ye verdiği destek ve FETÖ'nün özgürce yaşamasının sorunların temeli olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Üye olmak istediğimiz AB politikalarının belli başlı politikaları hariç geneli başarısız. Bu kadar başarısızsa neden üye olmak istiyorsunuz, o başka. Ne kadar sorun yaşarsak yaşayalım, AB kenarında bekleyen bir ülke değiliz, Avrupa kıtasının özüyüz, parçasıyız. Büyük bir ailenin üyesiyiz" dediFETÖ NEDENİYLE MEMURLARIN YÜZDE 23'Ü BAKANLIKTAN UZAKLAŞTIRILDIDışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'nin en eğitimli insanlarından oluştuğunu belirten Çavuşoğlu, "Tüm dünyada saygınlığımız var, ama eksiğimiz de var. Farklı dillerden bilen arkadaşlarımızı bakanlığımıza almamız lazım. FETÖ sebebi ile memurlarımızın yüzde 23'ünü uzaklaştırmak zorunda kaldık. Birkaçı mahkeme kararı ile döndü. Bakanlığımız arındı, temizlendi. Sayı olarak azaldık ama artırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.Konuşmasının ardından AÜ Senatosu'nun oy birliğiyle aldığı kararla, Bakan Çavuşoğlu'na fahri doktora unvanı verildi. Çavuşoğlu'na binişini Rektör Ünal giydirildi. AÜ'de öğrenim gören bir öğrenci de adının Osmanlıca yazılı olduğu küçük bir kilimi Çavuşoğlu'na hediye etti. - Antalya