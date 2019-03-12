Çavuşoğlu: Artık İsrail'in Pervasızlığına 'Dur' Demek Gerekiyor (2)

ÇAVUŞOĞLU, TÜRK-İNGİLİZ TATLIDİL FORUMU İNGİLİZ EŞBAŞKANLARINI KABUL ETTİ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Belek
Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya
Hotel'de düzenlenen Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu kapsamında İngiliz eşbaşkanları Jack Straw
ve Julian-Horn Smith'i kabul etti. Kabulde, bu yıl Efes- Kuşadası
'nda düzenlenmesi öngörülen 8'inci Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun tarihi ve forumda tartışılacak konular ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu'nun ikinci teması ise Yunanistan
Dışişleri eski bakanlarından Dora Bakoyannis
ile oldu. Çavuşoğlu, Bokayannis ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.
Belek, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
Kaynak: DHA