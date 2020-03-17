Çavuşoğlu: Avrupa'dan 3 bin 614 Türk vatandaşı geliyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 3 bin 614 Türk vatandaşının 9 Avrupa ülkesinden bu gece yarısına kadar getirileceğini açıkladı.
17.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:29
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 3 bin 614 Türk vatandaşının 9 Avrupa ülkesinden bu gece yarısına kadar getirileceğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa, Ekonomi
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