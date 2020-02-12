Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin yeni başkanını tebrik etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) başkanlığına seçilen Belçikalı siyasetçi Hendrik Daems ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, telefon görüşmesinde Daems'i yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Fransa'nın Strazburg kentinde başlayan AKPM Kış Dönemi Genel Kurulu'nda, 27 Ocak'ta AKPM'nin yeni başkanı seçilen Daems, görevi İsviçreli Liliane Maury-Pasquier'den aldı.

1949'da kurulan Avrupa Konseyi'nin 47 üyesi bulunuyor. Türkiye, konseyin kurucu üyeleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA