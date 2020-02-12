Haberler » Politika » Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin yeni başkanını tebrik etti - Haberler

Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin yeni başkanını tebrik etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) başkanlığına seçilen Belçikalı siyasetçi Hendrik Daems ile telefonda görüştü.

12.02.2020 20:12 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:12Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin yeni başkanını tebrik etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) başkanlığına seçilen Belçikalı siyasetçi Hendrik Daems ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, telefon görüşmesinde Daems'i yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
Fransa'nın Strazburg kentinde başlayan AKPM Kış Dönemi Genel Kurulu'nda, 27 Ocak'ta AKPM'nin yeni başkanı seçilen Daems, görevi İsviçreli Liliane Maury-Pasquier'den aldı.
1949'da kurulan Avrupa Konseyi'nin 47 üyesi bulunuyor. Türkiye, konseyin kurucu üyeleri arasında yer alıyor.

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi, Politika

Kaynak: AA

Politika

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 20:47:45