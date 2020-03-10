Çavuşoğlu: "Avrupa'nın sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor.
Çavuşoğlu: "Avrupa'nın sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor.
10.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:58
Çavuşoğlu: " Avrupa 'nın sınırları Türkiye- Yunanistan sınırından başlamıyor. Avrupa'nın sınırları Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından başlıyor"
Kaynak: AA
Etiketler : Yunanistan, Türkiye, Avrupa, Güncel
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