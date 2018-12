Çavuşoğlu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü

14 Aralık 2018 Cuma 12:17



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 39. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda gerçekleşen kabulde, Azerbaycan ve Türkiye'nin çok sıkı dostluk ilişkilerine sahip olduğunu ve iki ülkenin birbirini daima desteklediğini söyledi.Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecinde de Türkiye'nin Azerbaycan'ın haklı tutumunu desteklediğinin altını çizdi.Aliyev'e Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Çavuşoğlu da Ankara'daki tren kazasında yaşamını yitirenler için taziye dileklerinde bulunması nedeniyle Aliyev'e teşekkür etti.Çavuşoğlu, "Kardeş Azerbaycan'ın lideri olarak siz iyi günde, kötü günde her zaman bizim yanımızda oldunuz, oluyorsunuz. Biz de Türkiye olarak her zaman sizlerle beraberiz." dedi.Azerbaycan'ın KEİ'ye başarılı bir dönem başkanlığı yaptığını ifade eden Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın üstlendiği tüm sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirdiğini, ev sahipliği yaptığı tüm toplantıları başarılı şekilde gerçekleştirdiğini vurguladı.İki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel düzeyde olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Sizin Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la beraber ortaya koyduğunuz liderlik, samimi dostluğunuz, kardeşliğiniz ve bizlere verdiğiniz talimatlar sayesinde önemli projeleri hayata geçirdik ama daha yapacak çok iş var." ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, Karabağ sorunu ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü konusunda Türkiye olarak her zaman en güçlü desteği vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.