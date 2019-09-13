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Çavuşoğlu "Barış İçin Arabuluculuk" sertifika programı törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye ülkelerin genç diplomatlarına yönelik düzenlenen "Barış İçin Arabuluculuk" sertifika programı törenine katıldı.

13.09.2019 14:54Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye ülkelerin genç diplomatlarına yönelik düzenlenen "Barış İçin Arabuluculuk" sertifika programı törenine katıldı.
İİT'ye üye ülkelerin genç diplomatlarına yönelik düzenlenen sertifika programı törenine katılan Çavuşoğlu, program sonunda katılımcılara sertifikalarını verdi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "Ülkemiz, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve İİT gibi bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda ara buluculuk faaliyetlerine öncülük ediyor." ifadesini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Kaynak: AA

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