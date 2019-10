Çavuşoğlu: "Barış Pınarı Harekatı'nı eleştireceğinize Yemen'de yaptıklarınıza bakın"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye 'nin Barış Pınarı Harekatı'yla Yemen meselesinin kıyaslanamayacağını, harekatın terör örgütüne karşı yapıldığını belirterek, "Sizin (Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri) Yemen'de ne işiniz var? Yemen'e girdiniz, Yemen'i mahvettiniz. Önce bunların hesabını versinler." dedi.Bakan Çavuşoğlu, El Cezire televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesi sürecinde, ABD'nin ilgili birimleri ve Türk kurumları arasında iş birliği yapıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bundan sonra, gerek DEAŞ, YPG/PKK ve diğer terör örgütleriyle de mücadelede biz herkesle iş birliği yapmak isteriz çünkü terörün her türlüsüyle mücadele etmezsek, hiçbirimiz güvende olmayız." diye konuştu."Suudi Arabistan Kaşıkçı'yı ikili mesele haline getirdi"Çavuşoğlu, Türkiye'nin tüm Arap dünyasını kardeşi olarak gördüğünü ve Arap Birliği içinde birlik ve beraberliğin olmasını istediğini dile getirerek, "Ama bu birlik ve beraberlik, Türkiye düşmanlığına dönüşmemeli." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin, Mısır'daki darbe nedeniyle bu ülkeyle ilişkilerinde bir gerginlik olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Ama bizim Suudi Arabistan ile bir problemimiz yok. Abu Dabi yönetimiyle de bir problemimiz yok ama onların şu anda Türkiye ile ilgili bazı problemlerinin olduğunu görüyoruz." dedi.Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Suudi Arabistan'ın problemi ne? Kaşıkçı cinayetinden sonra bu cinayeti örtbas etmediğimiz için ve bu konuda başkaları gibi parayı alıp susmadığımız için bunu ikili mesele haline getirdiler. Oysa bizim için bu ikili bir mesele değildi. Bir insan hunharca öldürüldü ve bu cinayeti işleyenler hukuk önünde hesap vermelidir. Bizim inancımıza göre de bu böyle değil mi? Medeni hukuk içerisinde. Bizim inancımız İslam'a göre bunların hesap vermesi gerekiyor fakat bugüne kadar henüz bunu göremedik. Biz bu konuda birlikte çalışmak istedik ama (onlar) birlikte çalışmak istemediler."Bu meselenin, hak ve hukuk davasının yanı sıra adalet arayışı olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yönelik herhangi olumsuz politikasının olmadığını kaydetti.Çavuşoğlu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapılan eleştirileri de yanıtladı."Bizim harekatımızı eleştirmeleriyle, Yemen'de yapılanları kıyaslayacaksak o zaman gerçekten söylenecek çok söz var. Biz harekatı terör örgütüne karşı yaptık." diyen Çavuşoğlu, sivillerin bundan etkilenmediğinin altını çizdi.Çavuşoğlu, "Yemen'de öyle mi? Yemen'de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bombalamaları neticesinde on binlerce insan öldü. Sivillerden bahsediyoruz. Yine kuşatmalardan dolayı açlıktan ve salgın hastalıklardan ölen yüz binlerce ölen insan var. Önce bunun hesabını versinler. Sizin Yemen'de ne işiniz var? Yemen'e girdiniz, Yemen'i mahvettiniz. Başlangıçta, terörden temizlenecek diye bu oluşuma olumlu bakıyorduk ama daha sonra baktık ki insani dram oluşmuş. Önce bunların hesabını versinler. Her şeye 'Parayı veririz, basarız, kapatırız' anlayışı varsa kusura bakmasınlar. Bu dünyanın bir de öbür dünyası var. Allah'a nasıl hesap vereceksiniz? Bu kadar masum insanı öldürdünüz, süründürdünüz, açlıktan, hastalıktan kıvranıyorlar."Bölgeye gönderilen insani yardımların dahi engellendiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye'yi eleştirmeden herkesin önce aynaya bakması gerektiğini söyledi.Bakan Çavuşoğlu, "Madem Suriye konusunda çok hassastınız, neden bu rejim 1 milyon kişiyi öldürdüğünde sustunuz, engellemediniz?" ifadesini kullanarak, bu ülkelerin, terör örgütü YPG/PKK'nın bölgedeki Araplara yaptığı zulme de sessiz kaldığını ve terör örgütüne yardım ettiğini dile getirdi.Türkiye'de 3,6 milyon Suriyeli göçmenin olduğunu ve bunların 3 milyondan fazlasının Arap olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, bu ülkelerin Arap göçmenlere de yardım etmediğinin kaydetti."BAE Filistin yönetimini değiştirmeye kalktı"Söz konusu ülkelerin Filistin meselesindeki tutumlarını da eleştiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Amerika ve İsrail baskı yapıyor. Siz de gidiyorsunuz Ürdün'e baskı yapıyorsunuz; 'aman Filistin, Kudüs konusunda sesini fazla çıkarma.' Ondan sonra Filistin yönetimine baskı yapıyorsunuz, Filistin yönetimini değiştirmeye kalkıyorsunuz. BAE için söylüyorum bunu. Orada (Filistin eski İstihbarat Şefi Muhammed) Dahlan denen bir terörist başı var ve İsrail'in de ajanıdır. O yüzden de zaten kaçıp gitmiştir. Onunla (Dahlan) Ebu Mazen'i (Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas) değiştirmeye kalktınız. Biz bunların hepsini görüyoruz. Dolayısıyla, bizi eleştirenler önce kendilerine bakması lazım. Hangi konuda duyarlılar, hangi konuda ilkeli davranabiliyorlar. Bundan sonra açık açık biz de konuşup söyleyeceğiz. Biz doğruları söylüyoruz. Onların da zaten rahatsızlığı bu. Halkları da görüyor ki Türkiye, İslam dünyasının sorunları ve ümmetin davası konusunda kendi yönetimlerinden ve onların yönetimlerinden daha hassas, ilkeli ve kucaklayıcı davranıyor.""Tek başına hiçbir ülke Türkiye ekonomisini yıkamaz"Çavuşoğlu, Türk lirasına yönelik yapılan saldırılara ilişkin olarak ise "Her seferinde bunu yapanlar Türk lirası piyasasından zarar ederek çıkmak zorunda kaldılar. Türkiye ekonomisi güçlüdür, dinamiktir, tek başına hiçbir ülke Türkiye ekonomisini yıkamaz ve yok edemez. Biz bu tehditlerden korksaydık, harekatı başlatmazdık." değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan Çavuşoğlu, Türkiye'nin F-35 projesine geri dönüp dönemeyeceği sorusuna, "(ABD Başkanı Donald) Trump'a göre dönebiliriz. Bununla ilgili çalışmalar da var." yanıtını verdi.