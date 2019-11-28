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Çavuşoğlu-Barzani ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'nun tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmesi gerektiğini belirterek "Biz Baltık ülkelerine yönelik NATO'nun mukabele planına karşı değiliz ama Baltık ülkeleri için istenenin bizim için de istenmesi lazım. Biz de müttefikiz." dedi.

28.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:50Çavuşoğlu-Barzani ortak basın toplantısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'nun tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmesi gerektiğini belirterek "Biz Baltık ülkelerine yönelik NATO'nun mukabele planına karşı değiliz ama Baltık ülkeleri için istenenin bizim için de istenmesi lazım. Biz de müttefikiz." dedi.
Çavuşoğlu ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Dışişleri Resmi Konutu'ndaki görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu, NATO'nun Türkiye ile ilgili güvenlik planına ABD'nin itirazı hakkındaki bir soruyu yanıtlarken, NATO'nun müttefiklerini koruma anlamında planlarının belirli aralıklarla yayımlandığını hatırlatarak kuzeyin Baltık ülkelerini ve güneyin Türkiye'yi kapsadığını aktardı. Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"NATO'nun tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmesi lazım. Güvenlik endişelerini karşılamada bazı ülkeler itiraz ederse bu kez NATO içinde birlik olmaz. NATO içinde kararlar zaten konsensüsle olur. Biz Baltık ülkelerine yönelik NATO'nun mukabele planına karşı değiliz ama Baltık ülkeleri için istenenin bizim için de istenmesi lazım. Biz de müttefikiz. Bunun görüşmelerini sürdürüyoruz. NATO Genel Sekreteri'nin bazı teklifleri oldu. Onu müzakere ediyoruz. Kendi aramızda da Milli Savunma Bakanı'mız ve askerlerimizle, bizim arkadaşlarımızla yine görüşmeler var. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz edeceğimiz konular var. NATO Liderler Toplantısı öncesi bu konularda bazı adımları karşılıklı atmak istiyoruz. Neticede farklı görüşler olabilir. Önemli olan orta yolun bulunmasıdır. Biz de bu çaba içindeyiz."
Çavuşoğlu, ABD'nin uyarılara rağmen terör örgütü YPG/PKK'ya destek vererek yanlış adım attığını söyledi. DEAŞ'a karşı peşmergenin Suriye'ye gitmesini ABD'nin engellediğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Başlangıçta bir terör örgütüyle angajmana girince sonrasında geri dönmek zor oluyor. Terör örgütüyle angajmana girmek sadece uluslararası hukuk bakımından değil, Amerikan kanunları bakımından da çok ciddi sorun. Şu anda Amerikan yönetimlerinin en büyük problemi bu. YPG'ye yönelik herhangi bir adıma karşı destek olurlarsa bu defa bu terör örgütüne karşı niye siz destek verdiniz denir. Çünkü çok büyük destek verdiler. 30 bin tır dolusu silah verdiler. Daha bizimle güvenli bölge çalışması yapılırken bile o silah ve eğitim desteği devam etti. Buna yönelik en ufak kabul Amerikan yönetimini kendi içinde ülkesi içinde hukuki olarak çok ciddi bir duruma düşürecek."
Obama yönetiminin uyarılara rağmen YPG/PKK'ya destek vererek hata yaptığını, şimdiki yönetimin buna devam ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, ABD yönetiminin şu anda böyle bir ikilem içinde kaldığını söyledi.
(Sürecek)

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, YPG, Güncel

Kaynak: AA

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