Çavuşoğlu: "Belaruslu diplomatın sağlık durumu iyi"
Belaruslu diplomatın yaralanması Güven Hastanesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Ankara'nın OR-AN semtindeki bir sitede tartıştığı...24.07.2019 23:15
Belaruslu diplomatın yaralanmasıGüven HastanesiDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Ankara'nın OR-AN semtindeki bir sitede tartıştığı komşusu tarafından silahla yaralanan Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde görevli İdari işler Müsteşarı Alexander Poganshev'in kaldırıldığı hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Yavuz Selim Kıran, Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara, Güncel
Kaynak: AA