Haberler» Güncel» Haber

Çavuşoğlu: "Belaruslu diplomatın sağlık durumu iyi"

Belaruslu diplomatın yaralanması Güven Hastanesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Ankara'nın OR-AN semtindeki bir sitede tartıştığı...

24.07.2019 23:15
Çavuşoğlu:
Belaruslu diplomatın yaralanması
Güven Hastanesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Ankara'nın OR-AN semtindeki bir sitede tartıştığı komşusu tarafından silahla yaralanan Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde görevli İdari işler Müsteşarı Alexander Poganshev'in kaldırıldığı hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Çavuşoğlu: Belaruslu diplomatın sağlık durumu iyi

Yavuz Selim Kıran, Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
23:54   Belarus'lu diplamata silahlı saldırı -3
23:54   Cinnet getiren koca, eşini ve oğlunu öldürdü
23:53   Komşusunu öldüren şüpheli tutuklandı
23:53   Belarus'lu diplamata silahlı saldırı -2
23:53   Boris Johnson kabinesindeki önemli bakanlıklara atamalar belli oldu
23:52   Belarus'lu diplamata silahlı saldırı (1-EK)
23:52   Meksika'da bir evin bahçesinde 21 ceset bulundu