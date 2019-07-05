05.07.2019 21:30
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Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile "BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisinin sözde Suriye Demokratik Güçleri ile eylem planı imzalaması"nı konuştu.
Çavuşoğlu, dün TRT Haber'de katıldığı programda BM Genel Sekreteri Guterres'in silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba'nın "SDG" ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile eylem planı imzalamasına tepki göstermişti.
Guterres ile görüşeceğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun Türkiye'nin yazılı protestosunu ilettiğini de ifade etmişti. Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

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