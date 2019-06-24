Çavuşoğlu BM Irak Özel Temsilcisi Plasschaert ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Birleşmiş Milletler
(BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
'in Irak
Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, Plasschaert ile Irak'ın yeniden imarı meselesini ele aldıklarını belirterek " Kerkük
ve çözüm bekleyen konularda desteğimizi vurguladık." ifadesini kullandı.
Guterres, geçen yıl Hollandalı Plasschaert'i Irak Özel Temsilcisi ve UNAMI Başkanı olarak atamıştı.