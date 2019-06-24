24.06.2019 13:50
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Çavuşoğlu, BM Irak Özel Temsilcisi Plasschaert ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres 'in Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Plasschaert ile Irak'ın yeniden imarı meselesini ele aldıklarını belirterek " Kerkük ve çözüm bekleyen konularda desteğimizi vurguladık." ifadesini kullandı.
Guterres, geçen yıl Hollandalı Plasschaert'i Irak Özel Temsilcisi ve UNAMI Başkanı olarak atamıştı.Çavuşoğlu, BM Irak Özel Temsilcisi Plasschaert ile görüştü
Kaynak: AA
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