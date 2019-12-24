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Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in yeni Dışişleri Bakanı Turkovic'i kutladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in göreve yeni başlayan Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic'i tebrik etti.

24.12.2019 21:06 | Son Güncelleme: 24.12.2019 21:06 Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in yeni Dışişleri Bakanı Turkovic'i kutladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in göreve yeni başlayan Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic'i tebrik etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı ve Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı Turkovic ile telefonda görüştü.
Çavuşoğlu, görüşmede, yeni görevi dolayısıyla mevkidaşı Turkovic'i kutladı.
Dışişleri Bakanlığı da dün yaptığı yazılı açıklamada, Bosna Hersek'te Ekim 2018'de düzenlenen genel seçimlerin ardından kurulan yeni hükümete başarı dileğinde bulunmuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna - Hersek, Güncel

Kaynak: AA

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