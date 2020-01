Çavuşoğlu-Botchwey ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maarif Vakfı'nın Gana genelindeki okul sayısını artırmak istediklerini belirterek, "FETÖ ve FETÖ okullarının sadece bizim için değil, Gana ve Afrika için de ne kadar tehlikeli olduğunun bilincindeyiz." dedi.Bakan Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile İstanbul Maslak Hilton Otel'de basın toplantısı düzenledi.Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, Gana ve Afrika ile ilişkilere büyük önem verdiklerini, ilişkilerin her geçen yıl geliştiğini ifade etti. Bu yılın ilk yarısında 3. Türkiye-Afrika Birliği Zirvesi'ni gerçekleştirmek istediklerini belirten Çavuşoğlu, Gana'nın Sahraaltı Afrika bölgesinde Türkiye'nin üçüncü ticaret ortağı olduğuna dikkati çekerek, "Müthiş bir potansiyeli olan ülke. Enerji alanında, madencilik, birçok alanda iş birliğimiz var, gelişiyor. Ama bu potansiyeli çok iyi değerlendirmemiz lazım." dedi.Bakan Botchwey ile ikili ilişkilerin nasıl geliştirileceğini ve hangi alanlara önem verileceğini konuştuklarını anlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Birçok kurumla da görüşmeler gerçekleştirecekler. Bunlardan bir tanesi de Maarif Vakfı. Maarif Vakfı Başkanımız da bugün aramızda. Maarif Vakfı şimdiden iki okul açtı ama Gana genelinde bu okul sayımızı artırmak istiyoruz. FETÖ ve FETÖ okullarının sadece bizim için değil, Gana ve Afrika için de ne kadar tehlikeli olduğunun bilincindeyiz. Afrika'da bu konuda çok önemli adımlar atıldı. Gana'da da aynı adımların atılacağından şüphemiz yok.""Yatırımları artırmamız gerekiyor"Gana'nın Afrika'da bağımsızlığını ilan eden ilk ülke olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, ülkenin Afrika'nın istikrarında oynadığı rolün altını çizdi.Türkiye ile Gana arasındaki mekanizmaları düzenli şekilde kullanılması ve toplantıların yapılması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:"Sadece DEİK veya İş Konseyi değil, Karma Ekonomik Komisyonun toplantısını kısa süre içinde gerçekleştireceğiz. Karşılıklı ziyaretlere önem veriyoruz. Cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret sırası Gana'da. Yani ev sahipliği sırası bizde. Bunun ne zaman gerçekleştirilebileceğini ve ziyaret marjında da neleri konuşabileceğimizi bugün birlikte değerlendirdik. Aynı şekilde siyasi istişareler dahil birçok mekanizmamız var, daha etkili kullanmamız lazım. Ticareti artırmak için ürün sayısını artırmamız lazım, yani çeşitlilik. Yatırımları da artırmamız gerekiyor. O zenginliklerin Gana ve Afrika'da hayata geçirilmesi, Afrika ve dünyanın geleceği için çok önemlidir. Kazan kazan anlayışıyla bu konuda iş birliğimizi artıracağız. Bugün bile ilgilendikleri bazı şirketlerimizle telefon diplomasisini yürüttük ve o alanlarda Gana'yı desteklemeye devam edeceğiz.""Anlaşmaların imzalanması yatırımcıları teşvik edecek"Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, müzakere edilen anlaşmaların bir an önce imzalanması gerektiğini vurguladı. Daha önce imzalanan anlaşmaların bazılarının her iki tarafta henüz onaylanmadığına işaret eden Çavuşoğlu, o anlaşmaların hayata geçmesinin yatırımcıları teşvik edeceğini söyledi.Ticareti dengelemek istediklerini, Gana'nın Sahraaltı Afrika'da Türkiye'nin üçüncü ticari ortağı olduğunu belirten Çavuşoğlu, 1 milyar dolar hedefine yönelik çalışmaların hızlandırılması gerektiğini kaydetti.Gana tarafının çalışmalarla ilgili, "Dengeleyelim" dediğini aktaran Çavuşoğlu, "Türkiye'nin lehine bir açık var. Onda da haksız değiller ama bunu dengelemenin yöntemi daha fazla yatırım, daha fazla ürünler ve diğer alanlarda iş birliği. Türk Havayolları seferleri devam ediyor. Türk Havayolları'nın daha iyi işleyebilmesi için bazı konuları ele aldık. Eğitim alanında sadece Maarif Vakfı'nın okulları açması değil, Türkiye burslarının sayısını artırma konusunda kararlıyız." dedi.Çavuşoğlu, ileriki yıllarda Ganalı öğrencilere verilen Türkiye burslarının sayısını artıracaklarını, bu yıl belirlenen kontenjanı yeterli bulmadıklarını dile getirdi.Ganalı diplomatlara eğitimBakanlıklar arasındaki iş birliğinin gelişmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Çavuşoğlu, siyasi istişarelerle ilgili mutabakat zaptının da hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.Ganalı diplomatlar için önceki yıllarda eğitim programları düzenlediklerini anlatan Çavuşoğlu, genç diplomatlar programına da Ganalı 9 diplomatın katıldığını söyledi.İmzalanan mutabakat zaptı gereği, Türkiye'nin bilişim teknolojileri ve dijital arşiv konularındaki tecrübesini Gana ile paylaşacaklarını belirten Çavuşoğlu, "Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Büyükelçiler Konferansı'nda yeni inisiyatiflerden birisi olarak dijital diplomasiyi açıklamıştık. Bu sene Antalya Diplomasi Forumu'nun ana temalarından bir tanesi olacak. Dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı olarak biz, dijital diplomasiyle tüm dünyadaki gelişmelerin yakından takip edilmesi ve dış politika konusunda adımların zamanında atılması konusunda kararlıyız. Bu alanlardaki tecrübelerimizi tüm dostlarımızla paylaşmaya da hazırız." diye konuştu.Basın toplantısında her iki bakan Bilişim Teknolojileri ve Diplomatik Arşiv alanlarında iş birliği mutabakat muhtırasını imzaladı.