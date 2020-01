Çavuşoğlu-Botchwey ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya 'daki ateşkes çağrısıyla ilgili, "Burada Rus dostlarımızdan beklentimiz; iki devlet başkanının mutabık kaldığı gibi ve onların da söz verdiği gibi Hafter'i bu konuda ikna etmeleridir." dedi.Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya konusundaki soru üzerine, 8 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldikleri zaman ikili ilişkilerin yanı sıra ABD-İran gerginliği, Suriye'deki durum, İdlib'deki ateşkesin temin edilmesi ve Libya'da siyasi çözümde ilerleyebilmek için bir ateşkesin sağlanması konularını ele aldıklarını hatırlattı.İki devlet başkanının görüşmelerinin ardından Dışişleri ve Savunma Bakanlarıyla bir araya geldiklerini anlatan Çavuşoğlu, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile alınan kararları basınla paylaştıklarını anımsattı.Bu açıklamayla bu gece itibarıyla ateşkesin sağlanması konusunda iki devlet başkanının çağrıda bulunduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti:"Yine buradaki mutabakata göre, Türkiye olarak biz şu andaki tek meşru yönetim olan Serrac'ı ve Serrac yönetimini bu çağrıya destek vermeleri konusunda ikna edecektik, Rusya tarafı da Hafter'i aynı şekilde bu çağrıya destek verme konusunda ikna edecekti. Biz üzerimize düşeni yaptık, hemen Trablus ile temasa geçtik, Serrac, Dışişleri Bakanı ve oradaki yetkililerle temaslarımızı sürdürdük ve daha o akşam Serrac yönetimi o ortak açıklamayı desteklediklerini güçlü bir şekilde vurgulayan açıklamalar yaptılar. Ama Hafter'den böyle bir açıklama gelmedi. Basına yansıdığı kadarıyla tam tersi açıklamalar geldi. Burada Rus dostlarımızdan beklentimiz; iki devlet başkanının mutabık kaldığı gibi ve onların da söz verdiği gibi Hafter'i bu konuda ikna etmeleridir. Bunu bozmaya çalışan bölgede diğer ülkeler de var. Bazı komşu ülkeler bunu bozmaya çalıştı. Avrupa'dan da zaten Fransa özellikle kendisinin içinde olmadığı her çabayı baltalamak için adeta çaba sarf ediyor. Bugün Libya'daki durumun sorumlularından birisi kim, Fransa. Kaddafi döneminde bombalamalar yapılarak çekilmesini sağlayan Fransa. Şimdi ise meşru olmayan bir yönetimi silah dahil her türlü desteği vererek Libya'da kaosun devam etmesine sebep olan yine Fransa. Bir bakıyorsun Fransa AB'ye gidiyor, 'Hadi Türkiye aleyhine bir karar alın.' Sonra Mısır'a gidiyor, bazı ülkeleri topluyor 'Hadi Türkiye'yi eleştirelim.' En son İtalya Dışişleri Bakanı'nın katılmadığı toplantıdan bahsediyorum. Sanki tüm olumsuz çabaları sarf eden onlar değil de bizmişiz gibi aleyhimize kararlar çıkartmaya çalışıyor. Bunların bir faydası yok.""İş siyasi çözüme geldikten sonra herkesin işin içinde olmasında sıkıntımız yok"Çavuşoğlu, geçmişte Rusya ile Türkiye olarak Suriye konusunda çabalar sarf edildiğini, Soçi, Astana süreçleri, anayasa komisyonunun kurulması gibi konularla çalışmalar yapıldığını söyledi.Türkiye'nin Hafter'i yok saymasının da söz konusu olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, Libya'da bir aktör olan Hafter'in meşruiyetinin bulunmadığını anlattı.Çavuşoğlu, geçmişte Hafter tarafı Akile Salih'i Türkiye'ye davet edip taraflarla bir araya getirdiklerini, amaçlarının Suheyrat Anlaşmasının başarılı bir şekilde uygulanması ve yeni bir konferansta da bu anlaşmada yer almayanları da katarak herkesin dahil olduğu kalıcı bir barış, sonrasında da siyasi süreç ile Libya'da birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu vurguladı.Mevlüt Çavuşoğlu, Serrac'ın Suheyrat Anlaşmasıyla meşruiyetinin olduğunu belirterek, "İlişkilerimizde meşru tarafı tercih ederiz. İş siyasi sürece ve çözüme geldikten sonra herkesin işin içinde olması konusunda sıkıntımız yok, buna Hafter de dahil ama önce Hafter ateşkese riayet edecek, saldırganlığını durduracak, ondan sonra siyasi sürece gideceğiz." diye konuştu.Bu çabalarla Berlin sürecine de katkı sağlandığını anlatan Çavuşoğlu, alternatif bir inisiyatif olma dertlerinin bulunmadığını, tam tersine ateşkes için ikili ve çok taraflı düzeyde üstlenilen görevi sürdüreceklerini, bir an önce ateşkes ve sonrasında başarıyla sonuçlanacak bir siyasi süreç için ne yapılması gerekiyorsa yapacaklarını kaydetti.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki devlet başkanının İdlib'de artan gerginliğin ve rejimin saldırganlığın durdurulması ve ateşkesin tekrar tesis edilmesi konusunda mutabık kaldıklarını anımsatarak, öncesinde de milli savunma bakanları, istihbarat başkanlarının muhataplarıyla toplantılar yaptıklarını, sonrasında da bunun devam ettiğini anlattı.Bu çabaların neticesinde bu gece yarısı itibarıyla ateşkesin sağlanacağı açıklamasının yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, "Umarım bu sefer kalıcı olur. Umarım Rusya rejimi kontrol altında tutabilir ve umarım rejimi siyasi çözümün tek çözümü olduğu konusunda ikna edebilirler. Askeri çözümle pek bir yere varılmayacağını rejimin de anlaması gerekiyor. Bu gece ilan edilecek İdlib'teki ateşkes inşallah kalıcı olur. Umarım, Rusya Hafter'i ikna eder bu geceden önce veya gece yarısından sonra da en kısa zamanda Hafter de bu çağrıya destek verir ve Libya'da da barış, birlik ve beraberlik yolunda önemli bir adımı atmış oluruz." şeklinde konuştu.- "Afrika'nın kalkınması için gereken yatırımları yapmamız lazım"Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili bir soru üzerine, Gana ve Türkiye arasında çok büyük bir potansiyel olduğunu ifade ederek, bunun değerlendirilmesi gerektiğini anlattı.Siyasi, ekonomik, eğitim ve akademik düzeyde iş birliğinin önemli olduğunu, enerji ve ulaştırma konusunda da desteğin devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Gana'nın enerji ihtiyacının yüzde 30'unu Türk firmalarının karşıladığını söyledi.Firmaların Gana'ya gitmesi konusunda iki ülkenin birlikte teşvik etmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, pazartesi günü DEİK'te yapılacak toplantının da sonuç alıcı olmasını istediklerini, nezaket ziyaretinin ötesinde, Gana'nın ilgi duyduğu alanlardaki firma temsilcilerinin bir araya getirileceğini kaydetti.Afrika'nın çok sorunları bulunduğunu, bölgesel konularda da iş birliğinin önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, Afrika'nın kalkınmasının oradaki halka ve dünyaya önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.Afrika içinde ticaretin artması ile ulaşım yollarının daha iyi gerçekleşmesi konusunda tecrübelerin aktarılacağını dile getiren Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:"Afrika'nın sadece insani yardıma ihtiyacı yok. Yatırım ve kalkınma, bir taraftan yatırım yaparken, diğer taraftan Gana'nın kapasitesinin artırılması konusuna önem vereceğiz. TİKA'nın da Gana'da ofis açmasını önem veriyoruz. Kapasitenin güçlendirilmesi konusunda her alanda birlikte adımlar atacağız. İnsani yardımı yapalım, ihtiyaç olan yerlerde ama bununla sınırlı kalmasın. Afrika'nın kalkınması için gereken yardımları ve yatırımları yapmamız lazım."(Bitti)