Çavuşoğlu, Brüksel'de Yunan Mevkidaşıyla Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Georgios Katrougalos ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.<br><br>Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos ile ülkelerimiz arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmeye yönelik görüş alışverişinde bulunduk.' ifadesini kullandı.<br><br>Görüşme basına kapalı gerçekleşti.<br><br>Çavuşoğlu, 'Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi' konferansı ile Türkiye-AB Ortaklık Konseyi'ne katılmak için Brüksel'de bulunuyor.