Çavuşoğlu: "Bu Seçimle Vatandaşlarımız Ülkemizin Bekasına ve İstikrarına Oy Vermiştir"

- <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglu/' title='Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'>Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu</a>'nun konuşması</br>ANKARA - <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/disisleri-bakani-2186/' title='Dışişleri Bakanı'>Dışişleri Bakanı</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mevlut-cavusoglu/' title='Mevlüt Çavuşoğlu'>Mevlüt Çavuşoğlu</a>, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile ortak basın toplantısı düzenledi. (5)<br><br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/disisleri-bakani-cavusoglu/' title='Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'>Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu</a>: 'Bu seçimle vatandaşlarımız ülkemizin bekasına ve istikrarına oy vermiştir ve partimiz açık ara kazanmıştır'