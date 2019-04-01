01 Nisan 2019, 13:09
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Çavuşoğlu: "Bu Seçimle Vatandaşlarımız Ülkemizin Bekasına ve İstikrarına Oy Vermiştir"

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile ortak basın toplantısı düzenledi.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile ortak basın toplantısı düzenledi. (5)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu seçimle vatandaşlarımız ülkemizin bekasına ve istikrarına oy vermiştir ve partimiz açık ara kazanmıştır" Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
Kaynak: AA