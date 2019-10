Çavuşoğlu-Bukadum ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Libya 'da askeri bir çözüm olamayacağına inanıyoruz. Dolayısıyla siyasi çözüm için özellikle komşu ülke Cezayir 'in katkısı çok önemli." dedi.Çavuşoğlu resmi ziyaret için bulunduğu Cezayir'de mevkidaşı Sabri Bukadum ile ortak basın toplantısı düzenledi.Cezayir'i ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek davet için teşekkür eden Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Nureddin el-Bedevi ve mevkidaşı Bukadum ile yaptığı baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin verimli geçtiğini vurguladı. Türkiye 'nin Cezayir'in önemini çok iyi bilen bir ülke olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "İlişkilerimize çok kıymet veriyoruz. İlişkilerimizi her alanda geliştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.Cezayir'in içinden geçtiği süreçte attığı adımları takdirle karşıladıklarını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:"Ekonomi ile ilgili reform ve atılan adımların da her iki ülkeye büyük fayda getireceğine düşünüyoruz. İkili ticaret hacmimiz 4,5 milyar doları geçti. Türkiye şu anda Cezayir'de en fazla yatırım yapan ülke haline geldi. Firmalarımızın yatırımı 3,5 milyar doları aştı. Firmalarımıza verdikleri destek ve güven için Cezayir halkına ve devletine çok teşekkür ediyoruz."Çavuşoğlu, Türkiye'nin her alanda istişareye devam etme kararlılığını vurgulayarak bölgesel konularda Cezayir ile görüşlerinin örtüştüğünü kaydetti.Libya konusuna değinen Çavuşoğlu, "Libya'da askeri bir çözüm olamayacağına inanıyoruz. Dolayısıyla siyasi çözüm için özellikle komşu ülke Cezayir'in katkısı çok önemli." dedi.Çavuşoğlu, Kudüs ve Filistin başta olmak üzere tüm bölgesel konularda koordinasyonu artıracaklarını ifade etti."Cezayir ve Türkiye birlikte hareket etmeli"Bölgesel güvenlik hakkındaki bir soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, bölgesel istikrar için devam eden iç çatışmaların ve terör tehditinin ortadan kalkmasının gerekliliğine vurgu yaptı."Libya'daki durumun Cezayir'e ne kadar etkisi olduğunu biz bile Türkiye'den görüyoruz ki siz bunu yaşıyorsunuz." diyen Çavuşoğlu, şunları dile getirdi:"Mali'nin, Nijer'in istikrar ve güvenliğini Cezayir'den bağımsız düşünmek mümkün değil. Bizim bölgemizde Suriye'nin durumu ortada. Irak'ta istikrar geliyor derken tekrar kargaşa yaşandı. Orta Doğu sorunu, Filistin sorunu çözülmeden de bu bölgeye barış gelmeyeceğine inanıyoruz. Tüm bu konularda Cezayir ve Türkiye'nin birlikte hareket etmesi bölge için son derece önemlidir."Çavuşoğlu, Libya konusunda Cezayir'in rolünün önemine işaret ederek, Berlin'de bu yıl içinde yapılması planlanan Libya konulu uluslararası konferansa mutlaka Cezayir'in de davet edilmesi gerektiğini ısrarlı bir şekilde söylediğini aktardı.Türk firmaları Cezayir'den memnunCezayir ziyareti sırasında bu ülkede yatırım yapan ve projeler üstlenen Türk yatırımcılarla bir araya geldiğini belirten Çavuşoğlu, şunları ifade etti:"İstisnasız hepsi burada yatırım yapmaktan çok memnunlar. Özellikle Cezayir devletinin ve halkının kendilerine verdiği destek ve güvenden dolayı ayrıca çok mutlular. Türk firmalarının buradaki başarısını gören üçüncü ülkelerin firmaları da Türk firmalarıyla birlikte Cezayir piyasasına girmeye çalışıyorlar. Biz bundan mutluluk duyuyoruz. Firmalarımızı kardeş Cezayir'e daha fazla yatırım yapmaları için teşvik etmeye devam edeceğiz. Burada Cezayir'in başlattığı ekonomiyle ilgili, yatırımlarla ilgili reformlar Türkiye'den daha fazla yatırımcının gelmesini teşvik edecektir." Vize konusuİki ülke arasındaki vize rejimine ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, "Bu konuyu kendi aramızda konuştuk. Vize konusunda kim daha katı, bu suçlamaya ya da yarışmaya girmek istemiyorum. Ama halklarımızı doğrudan ilgilendiren ortak bir sorun olduğu konusunda hemfikiriz. Biz burada kesinlikle bir katılaşma yapmadık, bazı suistimallere karşı tedbirler aldık." dedi.Çavuşoğlu, iki ülke arasında vize konusunun ele alınacağı bir konsolosluk istişaresinin yapılacağını da vurgulayarak, "Burada bu suistimalleri yapan ve rantı biten bazı firmaların bu atılan adımları çok yanlış bir şekilde kamuoyuna yansıttığını görüyoruz. Elektronik vize vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.Cezayir genelinde 13 vize ofisi ile Türkiye'nin, vize hizmetini Cezayir halkının ayağına götürdüğünü söyleyen Çavuşoğlu, "Yaş sınırlaması ile ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Bu konuda inşallah en kısa zamanda güzel haberleri paylaşacağız. Belli bir yaşın altındaki ve üstündeki Cezayir vatandaşlarını vizeden muaf tutmaktan bahsediyorum." ifadelerini kullandı.