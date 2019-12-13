Haberler » Güncel » Çavuşoğlu-Burita ortak basın toplantısı - Haber

Çavuşoğlu-Burita ortak basın toplantısı

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde özellikle ticari alanda bazı engellerin nasıl kaldırılacağına dair konuları el aldıklarını söyledi.

13.12.2019 01:06 | Son Güncelleme: 13.12.2019 01:06Çavuşoğlu-Burita ortak basın toplantısı
Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde özellikle ticari alanda bazı engellerin nasıl kaldırılacağına dair konuları el aldıklarını söyledi.
İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlik çerçevesinde Burita, Rabat'ta Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Burita, ortak öneme sahip bölgesel konuların yanı sıra Afrika ve bazı diğer bölgelerdeki yaşanan durumların değerlendirildiğini dile getirdi.
İki ülke arasındaki ortaklığın geliştirme yollarının da konuşulduğunu belirten Burita, iki ülke arasındaki ticaretin önünde duran engellerin kaldırılmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Fas, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

02:18 Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 14'e çıktı - Haber
02:11 Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Joseph Nye - Haber
02:03 Kar yağışı nedeniyle beyaza büründü - Haber
02:02 Antidepresan ilaç için eczanelerin camlarını kırdı - Haber
01:52 Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, keman sanatçısı Tatiana Samouil'i ağırladı - Haber
00:46 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden - Haber
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Haber
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Haber
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Haber
18:31 120 bin dolarlık muza "Horozlu" gönderme - Haber
13.12.2019 02:22:05