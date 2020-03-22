Çavuşoğlu Burkina Fasolu mevkidaşıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Mamadou Alpha Barry ile telefon görüşmesi yaptı.
22.03.2020 23:44 | Son Güncelleme: 22.03.2020 23:44
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Mamadou Alpha Barry ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Burkina Fasolu mevkidaşıyla telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Burkina Fasolu mevkidaşıyla telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Burkina, Güncel