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Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Bedevi ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Nureddin el-Bedevi ile bir araya geldi.

09.10.2019 13:28Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Bedevi ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Nureddin el-Bedevi ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, resmi ziyaret için beraberindeki heyetle geldiği Cezayir'de, Cezayir Başbakanı Bedevi tarafından kabul edildi.
Bedevi ile yaptıkları ikili ve heyetler arası görüşmeleri Twitter hesabından paylaştığı mesajında değerlendiren Çavuşoğlu, "Tarihi ve kardeşlik bağlarımız bulunan Cezayir'in Başbakanı Nureddin Bedevi ile verimli bir görüşme yaptık. Afrika'daki en büyük ikinci ticari ortağımız Cezayir ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter, Cezayir, Güncel

Kaynak: AA

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