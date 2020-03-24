Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Sabri Boukadoum ile telefon görüşmesi yaptı.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ile Boukadoum telefonda görüştü.Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA