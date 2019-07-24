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Çavuşoğlu-Colindres ortak basın toplantısı - Colindres

Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'in konuşması Gaztecilerden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi.

24.07.2019 15:24
Çavuşoğlu-Colindres ortak basın toplantısı - Colindres
Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'in konuşması
Gaztecilerden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi. (5)

Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua, Güncel

Kaynak: AA

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