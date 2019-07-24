Çavuşoğlu-Colindres ortak basın toplantısı - Colindres
Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'in konuşması Gaztecilerden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi.24.07.2019 15:24
Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'in konuşmasıGaztecilerden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi. (5)
Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua, Güncel
Kaynak: AA