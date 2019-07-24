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Çavuşoğlu-Colindres ortak basın toplantısı - Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'in salona girmesi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması Gazetecilerden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın...

24.07.2019 15:28
Çavuşoğlu-Colindres ortak basın toplantısı - Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'in salona girmesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması
Gazetecilerden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi. (4)

Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua, Güncel

Kaynak: AA

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