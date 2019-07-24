Çavuşoğlu-Colindres ortak basın toplantısı - Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'in salona girmesi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması Gazetecilerden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın...24.07.2019 15:28
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'in salona girmesiDışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasıGazetecilerden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi. (4)
Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua, Güncel
Kaynak: AA