Çavuşoğlu - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'deki görüşmeleri
Anadolu Ajansı Editör Masası AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
10.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:55
Anadolu Ajansı Editör MasasıAA Genel Müdürü Şenol Kazancı 'nın soru sormasıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (1)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Çavuşoğlu - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'deki görüşmeleri
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı, Kazancı, Güncel
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