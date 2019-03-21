Çavuşoğlu'dan Yunan Mevkidaşına Fetö Tepkisi (2)

Kaynak: DHA

KATROUGALOS: AB ÜYESİ KOMŞUMUZ OLMASI MENFAATİMİZEYunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos da iki ülkenin barış içinde nasıl bir arada yaşayabileceğini örnek olarak gösterebileceklerini söyledi. Katrougalos, "Yeni Zelanda'da son derece vahşi saldırı gerçekleşti, bu sadece Müslümanlara yönelik değildi, insanlığa yapılmış bir saldırıydı. Biz insanların barış içinde yaşamasından yanayız, karşılıklı saygıdan yanayız, ülkeler arası ilişkilerde uluslararası hukuka saygı gösterilmeli. Bu saygıyı nasıl gerçekleştirebiliriz, bölgedeki gerginlikleri nasıl azaltabiliriz bu konulara yoğunlaşıyoruz. Türkiye'nin AB perspektifini samimi şekilde destekliyoruz. Türkiye'nin AB üyesi olması hem Türk halkı hem AB hem de Yunanistan'ın menfaatine olacaktır. AB üyesi komşumuz olması bizim de menfaatimizedir" diye konuştu.'TÜRKİYE'NİN HAKLARI OLDUĞUNU KABUL EDİYORUZ'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarıyla bazı haklara sahip olduğunu bildiklerini belirten Katrougalos, Kıbrıs'taki haklarına destek verdiklerini söyledi. Katrougalos, "Kıbrıs hidrokarbon kaynaklarından faydalanma haklarına sahiptir. Türkiye'nin mevcut hakları var. Uluslararası deniz hukukundan kaynaklanan hakları ve biz bunların farkındayız. Çavuşoğlu ile Kıbrıs konusuyla ilgili gayriresmi görüşmeler yapma kararı aldık. Kıbrıs konusunda uluslararası hukukun uygulanmasından yanayız. Yunanistan olarak konunun uluslararası boyutuna nasıl katkı koyabiliriz konuları üzerinde duruyoruz. Artık çağdışı bir yöntem olan garantiler konusunun saf dışı kalmasından yanayız. İki ülke arasında denizcilik alanında nasıl işbirliği gerçekleştirilebilir. Turizm alanındaki işbirliğini nasıl daha da gerçekleştirebiliriz bunlardan bahsettim. İki ülke arasında daha iyi bir karşılıklı anlayışın dönemin başladığını görmek istiyoruz, mevcut sorunların da çözümünü konuşacağız" ifadelerine yer verdi.Kıbrıs konusunda Crans- Montana'da önemli bir gelişme olduğunu belirten Katrougalos, şöyle devam etti:"Buradaki görüşmelerde Kıbrıs uluslararası boyut kazandı. Türkiye ve Yunanistan bunu nasıl değerlendiriyor buna bakmak lazım. Enerji konusunda açık ve net konuştuğunu düşünüyorum. Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan bazı hakları olduğunu kabul ediyoruz. Ancak bunun ötesinde Kıbrıs'ın hakları var. Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs bölgede monopol oluşturmak niyetinde değil, böyle bir şey de yapamaz, burada deniz hukuku kuralları geçerlidir. Yunanistan olarak bu çerçevede hareket etmeye devam edeceğiz. Bu sorunları mutlaka samimiyetle görüşmek ve tartışmak zorundayız. Uluslararası hukuku göz önünde bulunduruyoruz, garantiler konusunda fikir ayrılığımız var. Bu konuda tek taraflı hakların tanınması söz konusu karşı tarafa tanınan bir hak yok. Bu konuyu uluslararası hukuk çerçevesinde çözmek zorundayız. İleriki dönemlerde yapılacak bir tartışma. Kamuya açık şekilde bu tartışmanın yapılması önemlidir. Biz Kıbrıs Cumhuriyetinin haklarını savunmak zorundayız. Kıbrıs hakları olduğunu biliyoruz. Hidrokarbon kaynaklarının her iki toplumun menfaatine olacak şekilde garanti altına alınmasına soğuk bakmıyoruz, ortak fon oluşturulması ve gelirler karşılıklı adil şekilde dağıtılmalıdır. Aramızdaki sorunlar onlarca yıldır devam ediyor bir kahvaltıda çözülemez. Birbirimizi düşman olarak görmemeliyiz, ne ben ne Çavuşoğlu birbirimizi düşman olarak görmüyoruz" diye konuştu.'İSLAMOFOBİNİN KARŞISINDAYIZ'Türkiye'nin AB'ye girmesinin hem AB'ye hem Yunanistan'a hem Türkiye'nin menfaatine olacağını belirten Georgios Katrougalos, "Türkiye önemli ve Avrupa'da bir çatışma söz konusu. Biz açık toplumdan yanayız, İslamofobinin karşısındayız. Demokrasiden yanayız. AB'ye girmek isteyen her ülke eğer demokrasiye inanıyorsa, insan haklarına saygı gösteriyorsa AB'de bir yere sahip olabilir diye düşünüyoruz" dedi.YUNANİSTAN'A KAÇAN 8 DARBECİ ASKERYunanistan'a kaçan 8 darbeci asker konusundaki soruyu ise Georgios Katrougalos, şöyle yanıtladı:"Yunanistan darbecileri barındırmaz. Kim darbeci kim terörist bunun kararını hukuk devletlerinde adalet, hukuk veriyor. 8 kişiye baktığımız zaman bu konuyla ilgili yargı bir karara vardı. Yunanistan hükümeti olarak buna müdahale etme konusunda anayasal hakka sahip değiliz. Biz burada bir yürütme organı olarak, Türk hükümetine dostlarımıza şunu söyledik. Bizim yapabileceğimiz bir şey varsa işbirliği yapmaya hazırız. Terör örgütlerinin belirlenmesi, yasa dışı göçmen kaçakçılığı yapan kişilerin belirlenmesinde işbirliği yapabiliriz. 2008-2017 arasında yüzde 38'lik kaçak geçişlerde artış olduğunu biliyoruz. Bu durumun bilincindeyiz. İşbirliğinin artırılmasından yanayız. Organize suçlar ve terörizmle mücadelede işbirliği yapabiliriz. Bizim hükümetimiz darbecileri barındırmaz. Kim sığınma talebinde bulunursa idari bir hal alır ve konu yargıya taşınır. Bu insanlar yargıya gittikten sonra bu kişilere bizim hükümet olarak herhangi bir şey yapmamız mümkün değil. Bütün hukuk devletlerinde bu durum geçerlidir."'GAVUR' VURGUSUKatrougalos, konuşmasının sonunda, "Mevlüt'le karşılaşmamızda bana 'Kardeş' demesini istiyorum, benden 'Gavur' diye bahsetmesini istemem kesinlikle. Bu çerçevede bugün yaptığımız görüşme çok önemlidir" dedi.