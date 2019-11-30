Haberler » Spor » Çavuşoğlu, Diplomatik Golf Turnuvasına katıldı - Spor

Çavuşoğlu, Diplomatik Golf Turnuvasına katıldı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Diplomatik ve İş İnsanları Golf Turnuvası sona erdi.

30.11.2019 17:23 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:23Çavuşoğlu, Diplomatik Golf Turnuvasına katıldı
ANTALYA'nın ilçesinde düzenlenen Diplomatik ve İş İnsanları Golf Turnuvası sona erdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde, Türk Hava Yolları'nın (THY) sponsorluğunda Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki National Golf Kulübü'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Diplomatik ve İş İnsanları Golf Turnuvası tamamlandı. Bir günlük turnuvaya Türkiye'de görev yapan yabancı ülkelerin diplomatlarıyla Türkiye'deki bazı iş insanları katıldı. Takımlar halinde mücadelelerin olduğu turnuvada tanınmış iş insanlarından Fikret Öztürk, Mehmet Aygün ve Ali Akkanat da oynadı. Turnuva sonunda iş insanları 13, diplomatlar 11 oyun kazandı.Turnuvanın sonunda dereceye girenlere ödülleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Regnum Carya Otelleri sahibi Fikret Öztürk tarafından verildi.


- Antalya

Antalya, serik, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
18:48 ING Basketbol Süper Ligi
18:44 Şili'de hükumet karşıtı protestolar sebebiyle futbol liglerine ara verildi
18:43 Alaçatıspor taraftarını üzdü
18:39 Galatasaray Trabzon'da
18:39 Otyakmaz: "Takımımı tebrik ediyorum"
17:56 Real Madrid maç fazlasıyla zirveye oturdu
17:40 Manchester City, Newcastle United deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü
17:31 Personel müdürü, kasiyere cinsel saldırıdan tutuklandı
17:13 Rizespor, 3 puanı 3 golle aldı
17:11 Çiftlik evinde ölü bulunan Çinli kadının öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
16:56 Sivasspor, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti!
16:55 Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
16:10 Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı
12:00 Yasmin Erbil bacak dekolteli pozlarıyla göz kamaştırdı
30.11.2019 18:52:24