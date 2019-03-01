Çavuşoğlu: "Dış Politikamız Türk Milletinin Girişimciliğinin ve Vicdanının Yansımadır"

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Girişimci ve insani dış politikamız Türk milletinin girişimciliğinin ve vicdanının yansımadır. Bu politikamızda 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi, diplomasi, müzakere, diyalog, samimiyet, gayret ve uzlaşı kültürü var ama dik duruş da var." dedi.Çavuşoğlu, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde öğrencilerle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, her zorluğun ve krizin ya da sorunun bir çözümünün bulunduğunu belirterek, sorunların çözümün için kafa yorulması gerektiğini vurguladı.Türkiye'nin her zaman "kazan kazan" anlayışıyla hareket ettiğini anlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bugün taraflı tarafsız herkesin birleştiği bir nokta var: Bugünkü küresel sistem yetersizdir. Dünyada yaşanan birçok sorunun sebebine inebilmek lazım. Eğer bugün dünyanın herhangi bir yerinde bir sorun varsa 'Bunun sebebi ve bize etkisin nedir, nasıl çözebiliriz?' diye kafa yormazsanız o sorun eninde sonunda gelip mutlaka sizi bulur. Bunlara yönelik artık, yeni çözüm önerileri bulmamız gerekiyor. Buna Kıbrıs dahil, Karabağ problemi dahil, Kırım sorunu, Güney Osetya, Abhazya sorunu dahil. İşte Keşmir sorunu çözülmediği için şu anda Keşmir'de başlayan sorun, Hindistan ile Pakistan arasında çok ciddi bir gerilime yol açtı. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü. Ondan önceki gün iki-üç defa Pakistan'ın Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştüm. Bu sorunu nasıl çözebiliriz? Bu tırmanmayı nasıl tersini çevirebiliriz?"Çavuşoğlu, Türkiye'nin Balkanlar'da, Kafkasya'da ve ötesinde, Pakistan ve Afganistan ile dahil olduğu üçlü mekanizmalar dahil, kurduğu mekanizmalarla bölgenin istikrarına ve ekonomik kalkınmasına çok katkı sağlayan bir ülke olduğunu dile getirdi.Kardeş Azerbaycan ile merkezini oluşturdukları üçlü mekanizmaya değinen Çavuşoğlu, "İran ile Türkmenistan ile Gürcistan ile... Daha sonra dörtlü mekanizmalara çevirdik, Kazakistan ile de bu mekanizmayı kuracağız. Bu mekanizmalarla sadece bölgenin istikrarı ve ekonomik kalkınmasını için çalışmıyoruz, hayati projeleri de hayata geçirebiliyoruz. Saraybosna ve Belgrad arasındaki ring halindeki otoban inşallah yakında inşaatı başlayacak. Bizim desteklerimiz ve önderliğimizde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle hayata geçecek." diye konuştu."Mezhepçiliğe ve ayrımcılığa şiddetle karşıyız"Kalkınma ve insani yardımlarla dünyadaki mazlum milletlere ulaşılması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:"Bütün değerlendirmelerle oluşturduğumuz dış politikaya 'girişimci ve insani dış politika' diyoruz. Girişimci ve insani dış politikamız Türk milletinin girişimciliğinin ve vicdanının yansımadır. Bu politikamızda 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi, diplomasi, müzakere, diyalog, samimiyet, gayret ve uzlaşı kültürü var ama dik duruş da var. Kriz yönetimini çok iyi başarmamız lazım. Bugün yanı başımızdaki krizlere biz çözüm bulmazsak, başka ülkeler kendi gündemlerin empoze ederler. İnsanlarımızın önündeki engelleri, vizeleri kaldırmamız lazım. Bir statü elde etmemiz lazım. Küresel sistemi çok eleştiriyoruz çünkü yetersiz. Küresel sistemde adalet yerine çifte standart ve ikiyüzlülük ön plana çıkmaya başladı. Ortak değerler yerine ideolojiler hakim olmaya başladı. İdeolojiler ve çıkar hakim olmaya başladığı zaman o uluslararası örgütten hayır gelmez. Bugün Avrupa Parlamentosunun durumu budur. Bugün maalesef iki sene başkanlığını yapmaktan onur duyduğum Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin de durumu budur. Değerler yerine ideolojiler ve çıkarlar hakim olmuştur. Biz mezhepçiliğe ve ayrımcılığa şiddetle karşıyız. Terör örgütlerine karşı dik durmayı ve mücadeleyi başarmak için çifte standarttan uzaklaşmak lazım ve ideolojik yaklaşmamız lazım."Terörle mücadeleBakan Çavuşoğlu, terörle mücadeleye öncelik verildiğini de vurguladı.Türkiye'deki terör örgütlerinin yurt dışında uzantılarının da olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Yanı başımızda Suriye'de de var, Almanya'da var, ABD'de var. FETÖ'sü var, PKK'sı var, DHKP-C'si var, PYD'si, YPG'si var. Ne kadar terör örgütü varsa Türkiye'ye düşman, bugün zillet ittifakının içindeki terör örgütlerinin hepsinin yurt dışında uzantıları da var. Bunlarla mücadele etmek, onların aktivitelerini sonlandırmak ve de onların orada yakalanıp Türkiye'ye getirilmesini sağlamak bizlerin de görevidir. Biz onlarla mücadele etmezsek onlar Türkiye'ye saldırmaya devam eder." değerlendirmesinde bulundu.Dışişleri Bakanlığını güçlendirdiklerine değinen Çavuşoğlu, "FETÖ'den arıttıktan sonra Bakanlığımız daha dinamik ve etkin olmaya başladı." ifadesini kullandı.Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.