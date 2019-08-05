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Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'e ilgi duyanlar bizimle iş birliği zemininde buluşsun

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki sondaj tartışmalarına ilişkin, "Bu bölgeye ilgi gösteren herkese mesajımız tektir. Bizimle işbirliği zemininde buluşun, herkes kazansın" dedi.

05.08.2019 12:54 Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'e ilgi duyanlar bizimle iş birliği zemininde buluşsun
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki sondaj tartışmalarına ilişkin, "Bu bölgeye ilgi gösteren herkese mesajımız tektir. Bizimle işbirliği zemininde buluşun, herkes kazansın" dedi.

Başkent Ankara'daki 11. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreninde konuşan Çavuşoğlu, bölgedeki sorunu çözmek için tüm taraflara seslendi ve "Herhangi bir çözüm modelini de dayatmıyoruz. Sonuç odaklı müzakereye varız ama sırf müzakere yapmış olmak için yeni bir süreç başlatmanın hiçbir yararı yoktur. Ne bize ne Yunanistan'a ne Kıbrıs'ta iki tarafa" ifadelerini kullandı.
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Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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