Çavuşoğlu Doha'da de Mistura ve Kırımoğlu ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Kırım Tatar
Türklerinin lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu
ve Birleşmiş Milletler
(BM
) Suriye
Özel Temsilcisi Staffan
de Mistura ile ayrı ayrı görüştü.
Çavuşoğlu, "Diplomasi, Diyalog ve Çeşitlilik" temasıyla düzenlenen 18. Doha
Forumu'na katılmak için geldiği Katar
'da çeşitli temaslarda bulundu.
Forumun "Karşılıklı Bağlantılı Dünyada Siyasa Belirlenmesi" başlıklı açılış oturumuna katılmasının ardından ikili görüşmeler yapan Çavuşoğlu, Kırım Tatar Türklerinin lideri Kırımoğlu ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bölgedeki son gelişmelerin ve Kırım Tatar Türklerinin durumunun ele alındığı görüşmede Bakan Çavuşoğlu, Kırım Tatarlarına Türkiye
'nin desteğinin her zaman devam edeceğini vurguladı.
Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile de bir araya geldi. Kaynaklar, görüşmede Suriye'ye ilişkin gelişmelerin ele alındığını kaydetti.
Tatar,Kırım,De Mistura
15 Aralık 2018 Cumartesi 11:28