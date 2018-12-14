- Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği temsilcilerini kabul etti

- Çavuşoğlu, Dünya <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ahiska-turkleri-5530/' title='Ahıska Türkleri'>Ahıska Türkleri</a> Birliği temsilcilerini kabul etti<br><br>BAKÜ - <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglu/' title='Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'>Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu</a>, Dünya <a class='keyword' href='/ahiska-turkleri-5530/' title='Ahıska Türkleri'>Ahıska Türkleri</a> Birliği üyelerini kabul etti. </br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/azerbaycan/' title='Azerbaycan'>Azerbaycan</a>'ın başkenti <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/baku/' title='Bakü'>Bakü</a>'de düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 39. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılan Çavuşoğlu temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, <a class='keyword' href='/baku/' title='Bakü'>Bakü</a> temasları kapsamında Dünya Ahıska Türkleri Birliği üyelerini kabul etti.