Çavuşoğlu: "Dünyanın her yerinden çok sayıda ülke Türkiye'den yardım talep ediyor"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'nde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından korona virüsüne karşı yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
15.03.2020 16:07 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:10
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'nde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından korona virüsüne karşı yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Çavuşoğlu: "Dünyanın her yerinden çok sayıda ülke Türkiye'den yardım talep ediyor"
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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