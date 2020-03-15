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Çavuşoğlu: Everest'te mahsur kalan iki Türk kurtarıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Himalayalar'da Everest Dağı'nda mahsur kalan iki Türk vatandaşının kurtarıldığını açıkladı.

15.03.2020 15:33 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:33
Çavuşoğlu: Everest'te mahsur kalan iki Türk kurtarıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Himalayalar'da Everest Dağı'nda mahsur kalan iki Türk vatandaşının kurtarıldığını açıkladı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabında "Everest'te mahsur kalan vatandaşlarımız Muhammed Emin Özyazıcı ve Muratcan Kaya'yı helikopterle dağdan aldık. Uçakla en kısa sürede ülkemize getireceğiz." paylaşımını yaptı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Everest Dağı, Dünya

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