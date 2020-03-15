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Çavuşoğlu, Everest'te mahsur kalan Türk vatandaşlarının kurtarıldığını duyurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Himalayalar'da Everest Dağı'nda mahsur kalan iki Türk vatandaşının kurtarıldığını açıkladı.

15.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:20
Çavuşoğlu, Everest'te mahsur kalan Türk vatandaşlarının kurtarıldığını duyurdu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Himalayalar'da Everest Dağı'nda mahsur kalan iki Türk vatandaşının kurtarıldığını açıkladı.
Çavuşoğlu, Twitter hesabında "Everest'te mahsur kalan vatandaşlarımız Muhammed Emin Özyazıcı ve Muratcan Kaya'yı helikopterle dağdan aldık. Uçakla en kısa sürede ülkemize getireceğiz." paylaşımını yaptı.
Bakan Çavuşoğlu'nun hesabında, Özyazıcı ve Kaya'nın dünyanın en yüksek zirvesi Everest'e tırmanmaya çalışırken mahsur kaldıkları ve Nepal'deki bir köye sığındıkları bildirilen haber ile Türk vatandaşlarının helikopter içinde çekilen fotoğraflarına da yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Everest Dağı, Güncel

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