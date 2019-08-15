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Çavuşoğlu: "(F-35) Türkiye'nin resmi olarak programdan çıkarılması söz konusu değildir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Çavuşoğlu ile Tunis'in tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis, ortak basın toplantısı düzenledi.

15.08.2019 12:23 Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Çavuşoğlu ile Tunis'in tokalaşması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis, ortak basın toplantısı düzenledi. -4-
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD ile güvenli bölge mutabakatı) Henüz detaylandırılması gereken birçok konu var"
Çavuşoğlu: "Söylediğimiz ABD'nin bir oyalama taktiğinin geçerli olmayacağı. Maalesef Münbiç'te böyle bir oyalamaya gittiler, sözlerini tutmadılar"

Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone, Güncel

Kaynak: AA

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