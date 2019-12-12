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Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Burita ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Fas'ta bir araya geldi.

12.12.2019 19:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:54Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Burita ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Fas'ta bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik için bulunduğu Rabat'ta, Fas Dışişleri Bakanı Burita ile görüştü.
Görüşmeyi Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, "Fas Dışişleri Bakanı kardeşim Burita ile bir araya geldik. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin daha da geliştirilebilmesi için atılabilecek adımları ele aldık. İş birliğimizi her alanda daha da ilerleteceğiz." mesajını paylaştı.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Fas, Güncel

Kaynak: AA

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