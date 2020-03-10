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Çavuşoğlu: "Fasılların açılmasının engellenmesinin sebebi, siyasi "

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

10.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:10
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (7) Çavuşoğlu:

Kaynak: AA

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı, Güncel
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