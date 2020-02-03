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Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Al Maki ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al Malki ile görüştü.

03.02.2020 01:17 | Son Güncelleme: 03.02.2020 01:17Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Al Maki ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al Malki ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın adresinden yapılan paylaşıma göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında gittiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al Malki bir araya gelerek ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Filistin Dışişleri Bakanı kardeşim Riad Malki ile görüştük. Sözde barış planının esas amacı ilhaktır. Bu planı asla kabul etmeyeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin daima yanında olacağız" denildi.

Haber:  ANKARA,



Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, Twitter, Güncel

Kaynak: DHA

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