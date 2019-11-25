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Çavuşoğlu filistinlileri selamlıyorum, yüz milyonlarca müslüman sizinle beraber

Çavuşoğlu Filistinlileri selamlıyorum, yüz milyonlarca Müslüman sizinle beraberSuudi Arabistan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, Gazze'de özgürlük için...

25.11.2019 22:12 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:19
Çavuşoğlu Filistinlileri selamlıyorum, yüz milyonlarca Müslüman sizinle beraber
Suudi Arabistan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, Gazze'de özgürlük için yürüyen, Kudüs'te işgale direnen Filistinlileri selamlıyorum. Yüz milyonlarca Müslüman sizinledir dedi.
Çavuşoğlu, Filistin davasının en mühim gündem olduğunu belirterek, Gazze sokaklarında özgürlüğü ve onuru için yürüyen küçük bir çocuktan, Kudüs'ün işgali ile ırkçı ve insanlık dışı izolasyona karşı direnen tüm yiğit erkek ve kadın Filistinlileri selamlıyorum. Sesinizi duyuyoruz, yüz milyonlarca Müslüman sizinle beraber. Filistin davası bizim en mühim gündemimizdir. ABD yönetiminin, uluslararası hukukun çiğnenmesi pahasına verdiği destekle pervasızlaşan İsrail'in ihlallerine tepki için çabalarımızı birleştirmeyi başarabildik. İsrail'in işgalini sona erdirmek ve bağımsız ve egemen Filistin devletine erişebilmek için sarsılmaz ve dirençli olmak zorundayız ifadelerini kullandı.
'İTT'NİN GÖREVİ, MÜSLÜMANLARIN HAKLARINI KORUMAKTIR'
Bakan Çavuşoğlu, Kudüs'ün statüsü ve Filistinlilerin haklarının korunmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun acil oturumlarda toplanmasının, somut bir başarı olduğunu dile getirerek, Arakanlılar, Keşmirliler, Uygurlar, Kıbrıslı Türkler, Batı Trakya'daki Türk azınlıklar ve Kuzey Amerika ve Avrupa'daki Müslümanları da kapsayan, Müslüman halkların, azınlıkların ve toplumların haysiyetini ve haklarını her yerde savunmak teşkilatımızın görevidir diye konuştu.
Öte yandan Çavuşoğlu, Fas'ın başkenti Rabat'taki İİT'nin ilk toplantısından beri Türkiye'nin istikrarla taahhütlerini yerine getirdiğini belirterek, Bunlar Kudüs-ü Şerif'in özgürleştirilmesi, tüm Filistin ve Arap bölgelerindeki İsrail işgalinin sonlandırılması, 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için Filistinlilerin inkar edilemez haklarının tahakkuk ettirilmesidir dedi.
Çavuşoğlu filistinlileri selamlıyorum, yüz milyonlarca müslüman sizinle beraber

İslam İşbirliği Teşkilatı, Suudi Arabistan, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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